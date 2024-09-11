На ликвидацию пожара в здании на Крестовском острове ушло более 9 часов

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной столице, пожар был ликвидирован в 4:00. При этом сообщение о возгорании спасатели получили в 18:47. Сведения о наличии пострадавших не поступали.
Площадь возгорания на объекте 10 сентября достигла 800 кв. метров при общей площади здания 3200 кв. метров. Известно, что там прежде работал фитнес-клуб Sport Palace. На месте с огнем боролись 60 пожарных, к месту происшествия направляли 16 единиц техники.
Ранее «Ъ-СПб» писал, что пожар был локализован в 20:39.