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На ликвидацию пожара в здании на Крестовском острове ушло более 9 часов

Специалисты полностью потушили здание в Петроградском районе Санкт-Петербурга утром 11 сентября. На это у них ушло чуть больше девяти часов.

Источник: Коммерсантъ

Как сообщили в пресс-службе ГУ МЧС по Северной столице, пожар был ликвидирован в 4:00. При этом сообщение о возгорании спасатели получили в 18:47. Сведения о наличии пострадавших не поступали.

Площадь возгорания на объекте 10 сентября достигла 800 кв. метров при общей площади здания 3200 кв. метров. Известно, что там прежде работал фитнес-клуб Sport Palace. На месте с огнем боролись 60 пожарных, к месту происшествия направляли 16 единиц техники.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что пожар был локализован в 20:39.

МЧС
пожары