В Морозовске произошло два ДТП с несовершеннолетними пешеходами

Так, в 17:50 на улице Ворошилова, 122 водитель отечественного авто не успел вовремя затормозить и сбил 10-летнего ребенка. Аналогичная ситуация произошла и в 19:10 на улице Ворошилова, 198. Под колесами иномарки едва не погиб 8-летний пешеход.