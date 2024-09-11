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В Морозовске произошло два ДТП с несовершеннолетними пешеходами

В Морозовске автомобилисты сбили двух детей 10 и 8 лет.

Источник: Комсомольская правда

В Морозовске произошло два ДТП, в которых пострадали два ребенка. Об этом сообщили в управлении ГАИ по Ростовской области. Происшествия случились 10 сентября.

Так, в 17:50 на улице Ворошилова, 122 водитель отечественного авто не успел вовремя затормозить и сбил 10-летнего ребенка. Аналогичная ситуация произошла и в 19:10 на улице Ворошилова, 198. Под колесами иномарки едва не погиб 8-летний пешеход.

В каждом из этих ДТП дети переходили дорогу в неположенном месте. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии.