В Морозовске произошло два ДТП с несовершеннолетними пешеходами

В Морозовске произошло два ДТП, в которых пострадали два ребенка. Об этом сообщили в управлении ГАИ по Ростовской области. Происшествия случились 10 сентября.
Так, в 17:50 на улице Ворошилова, 122 водитель отечественного авто не успел вовремя затормозить и сбил 10-летнего ребенка. Аналогичная ситуация произошла и в 19:10 на улице Ворошилова, 198. Под колесами иномарки едва не погиб 8-летний пешеход.
В каждом из этих ДТП дети переходили дорогу в неположенном месте. Сейчас пострадавшие находятся в больнице, один из них в тяжелом состоянии.