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В Красноярском крае осудили лидера ОПГ, вернувшегося с СВО

Об этом рассказали в СК по краю.

Экс-вагнеровца и участника СВО Андрея Ащеулова приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Еще в мае он застрелил 50-летнего односельчанина.

Согласно информации СК, все произошло 26 мая возле СНТ «Чайка». Пьяный лидер «Курагинской ОПГ» выстрелил из охотничьего ружья мужчине в голову. Причиной стало то, что сосед сделал замечание из-за парковки.

Оказалось, что мужчина много лет держал в страхе Курагинский район. Он уже был осужден за многочисленные преступления, но его освободили из-за спецоперации.