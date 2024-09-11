В Красноярском крае осудили лидера ОПГ, вернувшегося с СВО

Экс-вагнеровца и участника СВО Андрея Ащеулова приговорили к 8 годам колонии строгого режима. Еще в мае он застрелил 50-летнего односельчанина.
Согласно информации СК, все произошло 26 мая возле СНТ «Чайка». Пьяный лидер «Курагинской ОПГ» выстрелил из охотничьего ружья мужчине в голову. Причиной стало то, что сосед сделал замечание из-за парковки.
Оказалось, что мужчина много лет держал в страхе Курагинский район. Он уже был осужден за многочисленные преступления, но его освободили из-за спецоперации.