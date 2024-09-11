Работник из Ангарска отсудил у предприятия 200 тыс за падение с высоты

Установлено, что мужчина работал на предприятии, которое специализируется на строительстве инженерных коммуникаций в сфере ЖКХ. В июле 2023 года он упал с высоты. Из-за этого получил множественные травмы и переломы. Врачи сделали заключение, что здоровью был причинен тяжкий вред.