Копил всю жизнь, чтобы отдать мошенникам: житель Читы сделал 50 переводов и остался без 24 миллионов рублей

Очередной жертвой мошенников стал 69-летний житель города Читы в Забайкальском крае. Аферисты обманули мужчину, используя схему с якобы перерасчетом пенсии.
9 сентября в полицейский участок обратился Иван Машков (все имена изменены — прим. Редакции). Он заявил о том, что неизвестные похитили у него внушительную сумму — 29 970 000 рублей!
В конце августа ему позвонила неизвестная женщина.
— Иван Николаевич, меня зовут Анастасия, я сотрудница Пенсионного фонда. Дело в том, что при назначении вашей пенсии остались неучтенными 1,5 года трудового стажа, — сообщила незнакомка. — Давайте я запишу вас на прием в Пенсионный фонд для перерасчета?
Иван Машков растерялся. Несколько лет жизни он честно отдал работе, а тут такая досадное недоразумение! Хорошо, что сотрудники обнаружили ошибку. Поэтому, не раздумывая, мужчина согласился записаться на прием.
— Вам сейчас на телефон придет несколько смс-сообщений с кодами. Вам нужно их мне назвать, — продолжала лжесотрудница фонда.
Иван ничего не заподозрил и выполнил указанные действия. Правда, немного позже, мужчина понял, что одно из сообщений было отправлено с сервиса портала «Госуслуги». Испугавшись за безопасность «личного кабинета», решил связаться с техподержкой портала. Номер искал с помощью сети.
— Вбил в поисковую страницу браузера соответствующий запрос. Первый номер, на который он вышел, был официальным телефоном портала. Однако на звонок не ответили. Тогда потерпевший стал искать другие результата поиска и нашел еще один номер телефона. Ответил мужчина. Он подтвердил, что якобы он с «Госуслуг», — рассказали в ГУ МВД России по Забайкальскому краю.
Для решения проблемы незнакомец посоветовал обратиться в Центробанк, продиктовав якобы номер специалиста. Тот же в свою очередь сообщил о взломе «личного кабинета» и направил его якобы к сотруднику полиции, также озвучив мобильный номер телефона.
Аферисты убедили пенсионера обналичить почти 24 миллиона рублей, которые он копил несколько лет и хранил на своих счетах. Якобы ради «спасения» от мошенников или несанкционированного оформления кредита. Деньги мужчина переводил через банкомат на указанные ими номера банковских карт. Как выяснилось, Иван осуществил свыше 50 операций. На это у него ушло несколько дней.
И только спустя несколько дней пенсионер рассказал об этой истории сыну. Тот предположил, что отца обманули аферисты и посоветовал обратиться в полицию.
По факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, заведено уголовное дело.