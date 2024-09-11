Копил всю жизнь, чтобы отдать мошенникам: житель Читы сделал 50 переводов и остался без 24 миллионов рублей

— Вбил в поисковую страницу браузера соответствующий запрос. Первый номер, на который он вышел, был официальным телефоном портала. Однако на звонок не ответили. Тогда потерпевший стал искать другие результата поиска и нашел еще один номер телефона. Ответил мужчина. Он подтвердил, что якобы он с «Госуслуг», — рассказали в ГУ МВД России по Забайкальскому краю.