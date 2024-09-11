Напомним, что прошлой ночью в регионе ликвидировали пять БПЛА, к счастью, никто не пострадал, разрушений также избежали. В общей же сложности в ЦФО вчера сбили 144 дрона, погибла мирная жительница в Подмосковье, где БПЛА врезался в жилой дом, еще три человека были ранены там же. Наибольшее число беспилотников ликвидировали в Брянской области — там сбили 72 объекта.
Режим опасности атаки БПЛА действовал ночью в Воронежской области около трех часов
Воронежцев вновь предупреждали об угрозе атаки беспилотниками ночью 11 сентября. Информации о ликвидированных объектах не поступало. Сообщение о вероятной угрозе губернатор Александр Гусев опубликовал в первом часу ночи, режим сохранялся почти до четырех часов утра. До сих пор сведений о сбитых дронах не поступало, так что, вероятно, ночью в области обошлось без происшествий. Сейчас обстановка спокойная.