В Екатеринбурге водитель потерял управление и врезался в жилой дом

По предварительным данным, у 35-летнего водителя в пути произошла техническая неисправность автомашины — отказала тормозная система.
В ДТП никто не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ДПС для проведения процессуальных действий.
Госавтоинспекция призывает автомобилистов к строгому соблюдению правил на дорогах и постоянному контролю за техническим состоянием транспортного средства.
Напомним, что вчера вечером на 93 км трассы «Екатеринбург — Тюмень» также произошла авария — столкнулись бензовоз и междугородний автобус. Всего за помощью к медикам обратились 10 человек. Из них двое водители, остальные — пассажиры автобуса.