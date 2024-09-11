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В Екатеринбурге водитель потерял управление и врезался в жилой дом

В Екатеринбурге водитель «Хендай Солярис» не справился с управлением автомобилем и влетел в стену жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба УГИБДД по Свердловской области. Авария произошла вечером 10 сентября н улице Восточная, 232.

По предварительным данным, у 35-летнего водителя в пути произошла техническая неисправность автомашины — отказала тормозная система.

В ДТП никто не пострадал. На место происшествия оперативно прибыли сотрудники ДПС для проведения процессуальных действий.

Госавтоинспекция призывает автомобилистов к строгому соблюдению правил на дорогах и постоянному контролю за техническим состоянием транспортного средства.

Напомним, что вчера вечером на 93 км трассы «Екатеринбург — Тюмень» также произошла авария — столкнулись бензовоз и междугородний автобус. Всего за помощью к медикам обратились 10 человек. Из них двое водители, остальные — пассажиры автобуса.