В Екатеринбурге водитель потерял управление и врезался в жилой дом

Напомним, что вчера вечером на 93 км трассы «Екатеринбург — Тюмень» также произошла авария — столкнулись бензовоз и междугородний автобус. Всего за помощью к медикам обратились 10 человек. Из них двое водители, остальные — пассажиры автобуса.