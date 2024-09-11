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На Урале вынесли приговор за жестокое убийство женщины на дачном участке

Фигурант уголовного дела — наемный рабочий, помогавший на стройке.

Источник: прокуратура Свердловской области

В Белоярском районном суде 11 сентября вынесли приговор по резонансному убийству 39-летней екатеринбурженки на дачном участке.

Напомним, тело женщины было обнаружено в свердловской деревне Курманка недалеко от города Заречный 28 сентября 2023 года. Оперативники нашли и задержали подозреваемого, им оказался 36-летнеий уроженец города Томска, которого женщина наняла для строительных работ.

Работник несколько раз ударил женщину металлическим профилем, она скончалась на месте от полученных травм.

«Мужчина признан виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), чч. 2, 3 ст. 158 (кража, с причинением значительного ущерба гражданину, из одежды, находившейся при потерпевшей, а также с банковского счета), ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Суд назначил ему наказание в виде 15 лет лишения свободы. Отбывать первые три года он будет в тюрьме, остальное — в исправительной колонии строгого режима.