На Урале вынесли приговор за жестокое убийство женщины на дачном участке

«Мужчина признан виновным в совершении преступлений по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство), чч. 2, 3 ст. 158 (кража, с причинением значительного ущерба гражданину, из одежды, находившейся при потерпевшей, а также с банковского счета), ч. 1 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон)», — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.