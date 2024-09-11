Погибший в ДТП в Уфе таксист на днях должен был прочитать никах с девушкой.

Как выяснилось, Владислав и его девушка Лилиана строили большие планы на дальнейшую совместную жизнь, которым теперь не суждено сбыться. Они должны были прочитать никах, пожениться, брать в ипотеку новое жилье. Но все в один миг оборвалось. Сейчас идет доследственная проверка. Родители Владислава, его девушка и друзья хотят, чтобы виновница ДТП понесла наказание. Ведь до сих пор она не вышла на связь и не принесла извинений. Ни о какой компенсации речи и не было.