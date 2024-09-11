В Березовском простятся с 58-летним бойцом, погибшим в ЛНР

В Березовском простятся с бойцом, погибшим в Луганской Народной Республике. 16 сентября Альберту Хуббиеву исполнилось бы 59 лет. Об этом сообщил мэр Березовского Евгений Писцов.
Уралец родился в городе Сим Челябинской области. Почти всю свою жизнь он связал с военным делом. Срочную службу он проходил в танковых войсках в группе советских войск в Германии. По окончании он остался до февраля 1988 года там же на сверхсрочную службу. Затем военный отправился в Туркменистан.
— И даже любовь он нашел благодаря службе: в 1990 году здесь он повстречал свою судьбу Асию Фаритовну, на тот момент вдову с двумя детьми, и, не побоявшись трудностей, женился, а детей согрел настоящими отцовскими теплом и заботой. В 1991 году у Альберта и Асии родилась дочь Гузалия, а в 1997 году — сын Салават, — рассказал градоначальник.
Затем семья военного переехала в Березовский. В 2005 году мужчина вышел на военную пенсию в звании прапорщика в запасе. До 2013 года работал на предприятии слесарем-ремонтником. Позднее мужчина устроился в воинскую часть. Отправился на спецоперацию. В зоне СВО он был наставником сослуживцам, его называли «Батя».
Уралец скончался 31 августа. У него остались жена, двое детей и трое внуков. Прощание с Альбертом Юрисовичем состоится 11 сентября. Военного захоронят в почетном секторе Северного кладбища.