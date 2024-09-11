В Березовском простятся с 58-летним бойцом, погибшим в ЛНР

— И даже любовь он нашел благодаря службе: в 1990 году здесь он повстречал свою судьбу Асию Фаритовну, на тот момент вдову с двумя детьми, и, не побоявшись трудностей, женился, а детей согрел настоящими отцовскими теплом и заботой. В 1991 году у Альберта и Асии родилась дочь Гузалия, а в 1997 году — сын Салават, — рассказал градоначальник.