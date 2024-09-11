За убийство экс-замначальника Казанского танкового училища задержали таксиста

Таксист подозревается в убийстве экс-замначальника Казанского танкового училища Валерия Хахина. Об этом в своем телеграм-канале сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
Преступление произошла 8 сентября. В этот день в полицию обратилась супруга Хахина и заявила о том, что ее муж более четырех часов не выходит на связь. Причем дверь квартиры, где, вероятнее всего, он находился, заперта.
На место прибыли правоохранители и обнаружили тело 69-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили подозреваемого в совершении преступления. Им оказался водитель такси. По предварительной информации, он был знаком с Хахиным.
В настоящее время подозреваемый задержан. Устанавливаются мотивы и обстоятельства произошедшего.
Напомним, в Татарстане суд оправдал обвиняемого в двух убийствах из-за вердикта присяжных. Преступление было совершено 20 лет назад.