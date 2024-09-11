В Перми обрушилась стена многоэтажного общежития

Стена многоэтажного общежития обрушилась в Перми, сообщили сайту perm.aif.ru в Минтербезе региона.
Утром 11 сентября в пермских соцсетях были опубликованы фотографии из общежития на улице Клары Цеткин. На кадрах было заметно разрушенные стены, обломки которых лежат на полу, на фоне обломков заметно умывальники.
«Сегодня утром по адресу Клары Цеткин, 13 рухнули стены на первом этаже. На месте работают спецслужбы», — рассказал автор публикаций.
Сайт perm.aif.ru запросил информацию о происшествии в Министерстве территориальной безопасности Пермского края. В ведомстве подтвердили, что происшествие случилось около 9:37 утра 11 сентября.
«Поступила информация о падении внутренней перегородки около душевых кабинок на первом этаже общежития. Площадь 18 кв.м. Пострадавших нет», — рассказали perm.aif.ru в Минтербезе региона.
В министерстве также уточнили, что несущие конструкции здания не были повреждены во время происшествия. Сайт perm.aif.ru продолжает следить за ситуацией.