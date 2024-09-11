Подполье сообщило об ударе по складам ВСУ в Киевской области

Как сообщили источники Лебедева в подполье, на склады завезли новую технику стран НАТО, а на станции занимались ее доработкой: обшивали противодронными сетками, устанавливали динамическую защиту на танки, наваривали турели и пусковые установки для БПЛА на пикапы.