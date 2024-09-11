Подполье сообщило об ударе по складам ВСУ в Киевской области

ДОНЕЦК, 11 сен — РИА Новости. Удар нанесен в Киевской области в районе промышленных складов, куда завезли новую технику НАТО для ВСУ, сообщил РИА Новости координатор николаевского пророссийского сопротивления Сергей Лебедев.
«Ночью 11 сентября в 20 минут третьего город Переяслав получил удар по объектам, использовавшимся военными ВСУ… удар был в стороне района Лагери, в южном направлении, где находятся промышленные склады и огромная станция техобслуживания», — заявил Лебедев.
Как сообщили источники Лебедева в подполье, на склады завезли новую технику стран НАТО, а на станции занимались ее доработкой: обшивали противодронными сетками, устанавливали динамическую защиту на танки, наваривали турели и пусковые установки для БПЛА на пикапы.