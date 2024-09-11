Врачи во время ВЭФ спасли женщине жизнь

«Медики продолжили оказывать помощь пациентке во время транспортировки в стационар. Но по пути на Золотом мосту женщина потеряла сознание, произошла остановка сердца и у пациентки наступила клиническая смерть. Остановив машину, медики приступили к выполнению сердечно-легочной реанимации, которая оказалась успешной. В тяжелом состоянии, но живой женщину доставили в отделение реанимации Владивостокской клинической больницы № 1, где за ее жизнь продолжили биться коллеги», — говорится в сообщении.