Врачи во время ВЭФ спасли женщине жизнь

ВЛАДИВОСТОК, 11 сен — РИА Новости. Врачи скорой помощи Владивостока во время Восточного экономического форума спасли жизнь сотруднице персонала форума, впавшей в состояние клинической смерти из-за острого инфаркта миокарда, сообщает станция скорой помощи Владивостока.
Отмечается, что 2 сентября в скорую помощь обратилась женщина из числа персонала Восточного экономического форума, работавшая на острове Русский во Владивостоке. Женщина жаловалась на постоянную давящую боль в животе, продолжавшуюся более часа. Прибывшая на место бригада скорой помощи диагностировала у пациентки острый циркулярный инфаркт миокарда и вызвала реанимобиль для доставки ее в больницу.
«Медики продолжили оказывать помощь пациентке во время транспортировки в стационар. Но по пути на Золотом мосту женщина потеряла сознание, произошла остановка сердца и у пациентки наступила клиническая смерть. Остановив машину, медики приступили к выполнению сердечно-легочной реанимации, которая оказалась успешной. В тяжелом состоянии, но живой женщину доставили в отделение реанимации Владивостокской клинической больницы № 1, где за ее жизнь продолжили биться коллеги», — говорится в сообщении.
Отмечается, что в больнице врачи выполнили коронароангиографию, выявили стеноз — критическое сужение правой коронарной артерии и установили стент, восстановив кровообращение. Пациентку поместили в палату интенсивной терапии, где продолжили медикаментозную терапию. В настоящее время женщина уже готовится к выписке.