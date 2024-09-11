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Прокуроры потребовали вернуть Минобороны историческую усадьбу на Балтике

Военная прокуратура Балтийского флота просит суд признать недействительной сделку по передаче Калининградской области исторической «Виллы Порр» в Приморске. До этого здание долгое время находился в ведении Минобороны.

Источник: РИА "Новости"

Военная прокуратура Балтийского флота хочет оспорить сделку по передаче в собственность Калининградской области участка в Приморске, на котором находится историческая усадьба «Вилла Порр». Соответствующее заявление она подала в арбитражный суд региона 15 июля, следует из базы картотеки арбитражных дел.

Ответчиками по иску выступают Минобороны и Агентство по имуществу Калининградской области. Военная прокуратура действует в интересах Российской Федерации в лице Федерального агентства лесного хозяйства (Рослесхоза). РБК направил запросы сторонам процесса.



О чем просит прокуратура

Из искового заявления следует, что Военная прокуратура Балтийского флота просит суд признать недействительным соглашение по передаче участка площадью 3,5 га на Калининградском шоссе в Приморске и применить последствия такого решения. Ведомство просит обязать Калининградскую область в лице Агентства по имуществу региона вернуть участок, а Минобороны — принять его обратно в собственность государства. Другие детали дела в документе не раскрываются.

Заявление было принято к производству 16 июля, говорится в материалах процесса. Тогда же суд ввел обеспечительные меры в виде запрета на реализацию земельного участка, сказано в его определении. А уже в конце августа он постановил передать дело на рассмотрение в Арбитражный суд Москвы. Это связано с тем, что именно в столице находится Минобороны, говорится в документе. Дата следующего заседания пока не назначена.



Что такое «Вилла Порр»

Участок, который стал предметом спора, находится на территории парка «Приморский», расположенного между трассой на Балтийск и железной дорогой. Эта площадка имеет статус объекта культурного наследия муниципального значения, а также является памятником природы регионального значения.

Именно в парке рядом с Калининградским заливом расположен комплекс, более известный как «Вилла Порр» (1,1 тыс. кв. м). Трехэтажную кирпичную виллу построил в 1905 году владелец крупной деревообрабатывающей фабрики Антон Вильгельм Порр. Считается, что предприниматель сам спроектировал трехэтажную виллу и разместил в ней 13 комнат, подвал и мансарду. С тех времен внутри здания сохранились аутентичные печи, лестницы с деревянным ограждением, лепнина на потолках, а также картина немецкого художника Эдмунда Шмидта. Впоследствии оно использовалось под нужды Минобороны — в нем был размещен госпиталь Балтийского флота для больных туберкулезом. Однако, с 2011 года вилла пустует и находится в заброшенном состоянии.

В 2023 году было принято решение о включении «Виллы Порр» в прогнозный план приватизации государственного имущества. Актив был передан Корпорации развития Калининградской области, которая в ноябре прошлого года, по данным Росреестра, стала его собственником. Впоследствии она выставила здание и участок на торги. Победителем аукциона стала структура GS Group, предложившая за лот 30,9 млн руб. Свои планы по использованию виллы она не раскрывала. Впрочем, уже в июле этого года она расторгла договор по покупке объекта, писал портал «Новый Калининград». Это было связано с выявлением ограничений, о которых не было известно до сделки, пояснял изданию представитель компании. После этого весь имущественный комплекс поступил в государственную собственность области, говорили в Корпорации развития Калининградской области.



Как оценивают перспективы спора эксперты

Исход дела в подобных процессах напрямую зависит от конкретного содержания правоприменительных актов, предшествовавших сделке, говорит адвокат и руководитель проектов в Pen & Paper Артем Копылов. Это и определение круга полномочий Минобороны по использованию спорного земельного участка, и вид разрешенного использования, и процесс отчуждения объекта, поясняет он. Важную роль, по его словам, играют и изменения законодательства, которые происходили в рассматриваемый период времени, особенно, в части распределения полномочий в сфере земельных отношений между федеральными и региональными органами власти.

Перспективы спора будут зависеть от доказательств, которыми прокуратура обосновывает предполагаемую недействительность сделки, считает старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Павел Григорьев. К примеру, если выяснится, что передача земельного участка подразумевала наличие предварительного согласия какого-либо органа власти, а оно не было получено, то суд может признать сделку недействительной, рассуждает он. Важным фактором является и то, что спорный земельный участок предназначен для нужд обороны, говорит Копылов. Это, по всей видимости, и обусловливает участие прокуратуры, которая должна выступать в суде в защиту государственных или публичных интересов, поясняет он.

По сложившейся практике исковые требования прокуратуры, и тем более военной, удовлетворяются судами в подавляющем большинстве случаев, указывает Копылов. Более того, в органах прокуратуры существует собственная методика оценки судебной перспективы того или иного спора, и сама подача искового заявления означает наличие глубоко обдуманной правовой позиции и позитивного прогноза, объясняет он. Но на этом фоне довольно спорным выглядит решение суда о передаче дела по подсудности в Москву по ходатайству Минобороны, рассуждает эксперт. В подобных случаях на практике обычно применяются положения об исключительной подсудности, то есть спор должен рассматриваться по месту нахождения земельного участка — Арбитражным судом Калининградской области. Вопреки этому правилу, в силу определенных обстоятельств, судом было принято процессуальное решение о передаче дела из Калининграда в Москву, отмечает юрист.

Прокуратура
расследование