Прокуроры потребовали вернуть Минобороны историческую усадьбу на Балтике

Исход дела в подобных процессах напрямую зависит от конкретного содержания правоприменительных актов, предшествовавших сделке, говорит адвокат и руководитель проектов в Pen & Paper Артем Копылов. Это и определение круга полномочий Минобороны по использованию спорного земельного участка, и вид разрешенного использования, и процесс отчуждения объекта, поясняет он. Важную роль, по его словам, играют и изменения законодательства, которые происходили в рассматриваемый период времени, особенно, в части распределения полномочий в сфере земельных отношений между федеральными и региональными органами власти.



Перспективы спора будут зависеть от доказательств, которыми прокуратура обосновывает предполагаемую недействительность сделки, считает старший юрист адвокатского бюро «Пропозитум» Павел Григорьев. К примеру, если выяснится, что передача земельного участка подразумевала наличие предварительного согласия какого-либо органа власти, а оно не было получено, то суд может признать сделку недействительной, рассуждает он. Важным фактором является и то, что спорный земельный участок предназначен для нужд обороны, говорит Копылов. Это, по всей видимости, и обусловливает участие прокуратуры, которая должна выступать в суде в защиту государственных или публичных интересов, поясняет он.



По сложившейся практике исковые требования прокуратуры, и тем более военной, удовлетворяются судами в подавляющем большинстве случаев, указывает Копылов. Более того, в органах прокуратуры существует собственная методика оценки судебной перспективы того или иного спора, и сама подача искового заявления означает наличие глубоко обдуманной правовой позиции и позитивного прогноза, объясняет он. Но на этом фоне довольно спорным выглядит решение суда о передаче дела по подсудности в Москву по ходатайству Минобороны, рассуждает эксперт. В подобных случаях на практике обычно применяются положения об исключительной подсудности, то есть спор должен рассматриваться по месту нахождения земельного участка — Арбитражным судом Калининградской области. Вопреки этому правилу, в силу определенных обстоятельств, судом было принято процессуальное решение о передаче дела из Калининграда в Москву, отмечает юрист.