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В ГАИ рассказали подробности массовой аварии на обходе Новосибирска

Цепочку столкновений начал грузовик Sitrak.

Источник: Госавтоинспекция Новосибирской области

В пресс-службе Госавтоинспекции по региону раскрыли подробности массовой аварии на Северном обходе Новосибирска — ДТП произошло около 09.20 в среду, 11 сентября 2024.

Предварительно, водитель грузовика Sitrak (1980 г. р.) по пока неизвестным причинам столкнулся с попутно двигающейся Toyota Corolla — легковушка отлетела в попутный трактор, а затем Toyota и Sitrak врезались в грузовик Shacman, который ехал по встречной полосе.

Сообщается, что за рулём легкового автомобиля находилась девушка 2003 г.р. Она получила ушибы и ссадины.

Из-за аварии пришлось организовать реверсивное движение. Сотрудники ГАИ разбираются в случившемся.