В ГАИ рассказали подробности массовой аварии на обходе Новосибирска

Предварительно, водитель грузовика Sitrak (1980 г. р.) по пока неизвестным причинам столкнулся с попутно двигающейся Toyota Corolla — легковушка отлетела в попутный трактор, а затем Toyota и Sitrak врезались в грузовик Shacman, который ехал по встречной полосе.