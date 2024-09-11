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Доверчивая пенсионерка из Самары отдала мошенникам 1,2 млн рублей

В Самаре жертвой кибермошенников стала 76-летняя женщина, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

Пенсионерке позвонил якобы представитель «брокерской компании» и предложил хороший доход.

Заключив договор с мошенниками, пожилая женщина внесла стартовый капитал в размере 100 000 рублей. Спустя неделю, она смогла вывести «прибыль» в размере 20 000 ₽, что ее убедило в дальнейшем заработке. Доверие вызвало и то, что финансовые операции отражались в личном кабинете.

Далее счет необходимо было еще пополнить для более существенного дохода, что потерпевшая и сделала. После ряда пополнений на общую сумму около 1 200 000 ₽ сотрудник «брокерской фирмы» перестал выходить на связь. Деньги и «прибыль» вывести со счета уже не удалось. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию.

По данному факту возбуждено уголовное дело.