Доверчивая пенсионерка из Самары отдала мошенникам 1,2 млн рублей

Пенсионерке позвонил якобы представитель «брокерской компании» и предложил хороший доход.
Заключив договор с мошенниками, пожилая женщина внесла стартовый капитал в размере 100 000 рублей. Спустя неделю, она смогла вывести «прибыль» в размере 20 000 ₽, что ее убедило в дальнейшем заработке. Доверие вызвало и то, что финансовые операции отражались в личном кабинете.
Далее счет необходимо было еще пополнить для более существенного дохода, что потерпевшая и сделала. После ряда пополнений на общую сумму около 1 200 000 ₽ сотрудник «брокерской фирмы» перестал выходить на связь. Деньги и «прибыль» вывести со счета уже не удалось. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию.
По данному факту возбуждено уголовное дело.