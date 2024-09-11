Доверчивая пенсионерка из Самары отдала мошенникам 1,2 млн рублей

Далее счет необходимо было еще пополнить для более существенного дохода, что потерпевшая и сделала. После ряда пополнений на общую сумму около 1 200 000 ₽ сотрудник «брокерской фирмы» перестал выходить на связь. Деньги и «прибыль» вывести со счета уже не удалось. Женщина поняла, что стала жертвой мошенничества и обратилась в полицию.