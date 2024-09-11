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В Екатеринбурге один человек пострадал в результате хлопка в одном из районов

Хлопок прозвучал на ВИЗе в Екатеринбурге утром 11 сентября.

Источник: Комсомольская правда

В Екатеринбурге утром 11 сентября прозвучал хлопок. Он раздался в гаражном кооперативе Верх-Исетского района. В результате чего пострадал один человек. Об этом сообщили в пресс-службе Антитеррористической комиссии Свердловской области.

— Неподалеку от гаражного кооператива, расположенного в районе ВИЗ Екатеринбурга, произошел хлопок. На место происшествия прибыли специальные и экстренные службы, — рассказали в антитеррористической комиссии Свердловской области.

На данный момент территория, где произошло ЧП, оцеплена. В районе улицы Крауля ограничено движение транспорта, улица частично перекрыта. Пострадавший в результате происшествия доставлен в медицинское учреждение. Также во время хлопка были повреждены три машины.

Сообщается, что сейчас угроза нейтрализована. Оценивается характер и размер причиненного ущерба.