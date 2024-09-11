Суд оставил бывшего министра транспорта Василия Старкова под домашним арестом

Меру пресечения продлили до 31 октября. Его адвокат обжаловал решение Ленинского районного суда Екатеринбурга, попросив для подзащитного более мягкой меры пресечения, однако облсуд оставил решение без изменений.
Напомним, Василий Старков обвиняется по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По некоторым данным, уголовное преследование Василия Старкова может быть связано с делом его бывшего подчиненного, возглавлявшего управление автодорог в регионе, Вячеслава Данилова, который был арестован в октябре прошлого года за получение взятки в особо крупном размере, однако позже по ходатайству следователя он был отпущен под домашний арест. Якобы именно Вячеслав Данилов дал показания на бывшего министра.
Он занимал должность главы минтранса региона с 2016 по 2023 год и ушел в отставку по собственному желанию в ноябре прошлого года, отправившись в зону спецоперации с гуманитарной миссией. Позднее он получил должность замгендиректора в Уральском горнопромышленном холдинге, однако потом снова отправился на фронт.