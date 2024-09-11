Суд оставил бывшего министра транспорта Василия Старкова под домашним арестом

Напомним, Василий Старков обвиняется по ч.6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По некоторым данным, уголовное преследование Василия Старкова может быть связано с делом его бывшего подчиненного, возглавлявшего управление автодорог в регионе, Вячеслава Данилова, который был арестован в октябре прошлого года за получение взятки в особо крупном размере, однако позже по ходатайству следователя он был отпущен под домашний арест. Якобы именно Вячеслав Данилов дал показания на бывшего министра.