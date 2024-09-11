Один из жителей общежития с обрушившейся стеной в Перми остаётся в здании

Житель общежития с обрушившейся стеной в Перми остаётся внутри здания, сообщил корреспондент сайта perm.aif.ru с места происшествия.
Речь идёт об инциденте, который случился утром 11 сентября. Ранее perm.aif.ru рассказывал, что в многоэтажном общежитии по улице Клары Цеткин, 13 произошло обрушение одной из стен. Как сообщил глава Перми Эдуард Соснин, обвал случился в подвале и на первом этаже здания. По предварительным данным никто не пострадал.
Как рассказал корреспондент сайта perm.aif.ru с места происшествия, в общежитии продолжает находиться один из жильцов дома. Сейчас спасатели поднимают лестницу, чтобы вывести его на улицу.
Ранее сайт perm.aif.ru сообщал, что по данным главы города Соснина, из здания были эвакуированы 17 человек. В одном из зданий поблизости был развёрнут пункт приёма по вопросам размещения жильцов здания.