Один из жителей общежития с обрушившейся стеной в Перми остаётся в здании

Речь идёт об инциденте, который случился утром 11 сентября. Ранее perm.aif.ru рассказывал, что в многоэтажном общежитии по улице Клары Цеткин, 13 произошло обрушение одной из стен. Как сообщил глава Перми Эдуард Соснин, обвал случился в подвале и на первом этаже здания. По предварительным данным никто не пострадал.