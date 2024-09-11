Энергодар остался без электроснабжения из-за обрыва линии электропередачи



«Специалисты ГУП “Таврия-Энерго” приступили к ликвидации аварии. Как только работы завершатся, электроснабжение будет восстановлено», — добавили власти.



«На станции все в порядке. Энергоснабжение станции не нарушено», — заявила РБК директор по коммуникациям ЗАЭС Евгения Яшина.



Запорожская АЭС — крупнейшая в Европе атомная станция по установленной мощности и третья по размеру в мире. Она расположена на берегу Каховского водохранилища, недалеко от Энергодара в Запорожской области. ЗАЭС состоит из шести энергоблоков ВВЭР-1000 (все они с апреля переведены в состояние «холодный останов»).



Запорожская область вошла в состав России осенью 2022 года по результатам проведенного там референдума. ЗАЭС позднее передали под управление профильных российских ведомств.



После начала российской спецоперации на Украине Энергодар регулярно подвергался обстрелам, в городе не единожды сообщали о полном или частичном отключении света. Генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси призывал прекратить атаки на энергетическую инфраструктуру Энергодара, в котором находится ЗАЭС.



В ходе своего визита на станцию в начале сентября Гроссии оценил ситуацию там как «нестабильную». В июне гендиректор МАГАТЭ утверждал, что на станции нарушены все семь столпов ядерной защиты. В частности, по его словам, в апреле ЗАЭС впервые подверглась прямой атаке, там остаются затрудненными цепочки поставок и реализация мер по ликвидации аварийных ситуаций.