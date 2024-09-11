В Сочи не могут найти шестые сутки девочку — ФОТО

В Сочи шестые сутки ищут пропавшую 15-летнюю девочку. Светлана Кейдун не выходит на связь с 6 сентября. С этого момента о ее местонахождении ничего неизвестно. Информация об этом опубликована на страницах в соцсетях поискового отряда «ЛизаАлерт» (18+), сообщает ИА KrasnodarMedia.
В день своего исчезновения подросток была одета в белую кофту и белую куртку.
Приметы пропавшей: рост 170 см, худощавого телосложения, черные волосы.
Тех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем подростке, просьба позвонить по телефону 8−928−205−64−38 или 8−800−700−54−52.