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В Сочи не могут найти шестые сутки девочку — ФОТО

О местонахождении Светланы Кейдун неизвестно с 6 сентября.

Источник: Поисковый отряд "ЛизаАлерт" Краснодарского края

В Сочи шестые сутки ищут пропавшую 15-летнюю девочку. Светлана Кейдун не выходит на связь с 6 сентября. С этого момента о ее местонахождении ничего неизвестно. Информация об этом опубликована на страницах в соцсетях поискового отряда «ЛизаАлерт» (18+), сообщает ИА KrasnodarMedia.

В день своего исчезновения подросток была одета в белую кофту и белую куртку.

Приметы пропавшей: рост 170 см, худощавого телосложения, черные волосы.

Тех, кто обладает какой-либо информацией о пропавшем подростке, просьба позвонить по телефону 8−928−205−64−38 или 8−800−700−54−52.