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Экс-директора МКУ «Управление технического заказчика» арестовали по обвинению во взяточничестве

Дзержинский суд Перми арестовал бывшего директора МКУ Перми «Управление технического заказчика» Андрея Кудрявцева, ранее задержанного следователем СУ СКР по Пермскому краю по подозрению в получении взятки.

По данным портала Properm.ru, господину Кудрявцеву инкриминируют получение взятки от директора ООО «Строительно-монтажный трест № 6» Сергея Микова за приемку строительных работ ненадлежащего качества на одном из городских объектов. Адвокаты господина Кудрявцева обжаловали его арест в Пермском краевом суде.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», директор ООО «Строительно-монтажный трест № 6» Сергей Миков был взят под стражу по постановлению Дзержинского суда Перми 10 августа 2024 года. Он является фигурантом уголовного дела о даче взятки руководителю управления капитального строительства мэрии Перми Ирине Чирковой. По версии следствия, Сергей Миков передал ей взятку в размере 5,5 млн руб. за содействие при приемке работ на городских объектах. Госпожа Чиркова также арестована.