Глава Перми прибыл к общежитию, где произошло обрушение

«Будем разбираться, что случилось. Дом находился на самоуправлении: не было ни УК, ни ТСЖ. Как говорят жильцы, протекала какая-то душевая. Разумеется, специалисты разберутся, что привело к обрушению», — сообщил журналисту «ФедералПресс» Эдуард Соснин.
Отметим, глава Перми выехал на место происшествия с Камского форума, где он выступал в качестве спикера на одной из площадок.
Напомним, утром 11 сентября в Свердловском районе Перми обрушились помещения подвала и первого этажа в жилом доме на улице Клары Цеткин, 13. Площадь обрушения составила около 36 кв.м. Из здания эвакуированы 17 жильцов. Пострадавших во время инцидента нет.