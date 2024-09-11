Глава Перми прибыл к общежитию, где произошло обрушение

«Будем разбираться, что случилось. Дом находился на самоуправлении: не было ни УК, ни ТСЖ. Как говорят жильцы, протекала какая-то душевая. Разумеется, специалисты разберутся, что привело к обрушению», — сообщил журналисту «ФедералПресс» Эдуард Соснин.