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Глава Перми прибыл к общежитию, где произошло обрушение

ПЕРМЬ, 11 сентября, ФедералПресс. Мэр Перми Эдуард Соснин приехал к дому на улице Клары Цеткин, где произошло обрушение в общежитии. Об этом он сообщил ФедералПресс.

«Будем разбираться, что случилось. Дом находился на самоуправлении: не было ни УК, ни ТСЖ. Как говорят жильцы, протекала какая-то душевая. Разумеется, специалисты разберутся, что привело к обрушению», — сообщил журналисту «ФедералПресс» Эдуард Соснин.

Отметим, глава Перми выехал на место происшествия с Камского форума, где он выступал в качестве спикера на одной из площадок.

Напомним, утром 11 сентября в Свердловском районе Перми обрушились помещения подвала и первого этажа в жилом доме на улице Клары Цеткин, 13. Площадь обрушения составила около 36 кв.м. Из здания эвакуированы 17 жильцов. Пострадавших во время инцидента нет.