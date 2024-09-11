Во Владивостоке возбуждено уголовное дело после блокировки скорой помощи на парковке

Следственный комитет Приморья возбудил уголовное дело по факту незаконной установки шлагбаума на платной парковке возле супермаркета на улице Дальзаводская во Владивостоке, сообщили ИА PrimaMedia в пресс-службе краевого Следкома.
По версия следствия, 10 сентября бригада скорой помощи прибыла на вызов к пациенту на улицу Дальзаводская, 4. Машина не смогла проехать на территорию дома, где находился пациент, из-за парковочной системы, оснащенной шлагбаумом и терминала для оплаты.
Согласно российскому законодательству, со скорой медицинской помощи не должна взиматься оплата при использовании платной парковки.
«Установлено, что платная парковка организована ЗАО “ДАЗЭЛ”, являющимся собственником здания, земельного участка, а также устройства парковочной системы (шлагбаума)», — сообщили в Следкоме.
В рамках дальнейшего расследования следователи провели осмотр территории, допросили свидетелей и провели обыски, в ходе которых были изъяты документы, связанные с организацией парковки.
Уголовное дело возбуждено по части 1 статьи 238 УК РФ, предусматривающей ответственность за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи продолжают устанавливать всех лиц, причастных к организации услуг, создающих угрозу безопасности и здоровью граждан.
Напомним, автомобиль скорой помощи не смог проехать к роженице из-за запаркованного машинами двора в микрорайоне Зеленый угол. Женщина не дождалась кареты скорой помощи и родила прямо на лавочке, пока её муж бегал по двору и помогал спецмашине проехать.