Во Владивостоке возбуждено уголовное дело после блокировки скорой помощи на парковке

Напомним, автомобиль скорой помощи не смог проехать к роженице из-за запаркованного машинами двора в микрорайоне Зеленый угол. Женщина не дождалась кареты скорой помощи и родила прямо на лавочке, пока её муж бегал по двору и помогал спецмашине проехать.