После обрушения стены в общежитии в Перми госпитализировали женщину

Речь идёт о происшествии, которое случилось утром 11 сентября. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что на улице Клары Цеткин обрушилась стена многоэтажного общежития в доме № 13. В Минтербезе Пермского края сообщили, что пострадавших в инциденте нет. Глава Перми Эдуард Соснин рассказал, что после инцидента были эвакуированы 17 человек.