После обрушения стены в общежитии в Перми госпитализировали женщину

Жительницу общежития в Перми, в котором обрушилась стена, госпитализировали после инцидента, сообщил корреспондент perm.aif.ru с места инцидента.
Речь идёт о происшествии, которое случилось утром 11 сентября. Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что на улице Клары Цеткин обрушилась стена многоэтажного общежития в доме № 13. В Минтербезе Пермского края сообщили, что пострадавших в инциденте нет. Глава Перми Эдуард Соснин рассказал, что после инцидента были эвакуированы 17 человек.
Как рассказал корреспондент perm.aif.ru с места происшествия, одну из жительниц дома увезли на скорой помощи с подозрением на инсульт. Муж пермячки приехал с работы, после того, как ему сообщили о госпитализации супруги.
«Позвонили, сказали, что рухнуло и ваша жена в реанимации, я приехал с работы», — рассказал perm.aif.ru супруг госпитализированной женщины.
Ранее сайт perm.aif.ru рассказывал, что подробностями происшествия поделился мэр Перми Эдуард Соснин. Неподалёку от места инцидента был организован штаб для эвакуированных из здания пермяков. Как сообщил корреспондент perm.aif.ru, позже к общежитию приехал сам глава города.