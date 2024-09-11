Прокуратура начала проверку обрушения стены общежития в Перми

Стена на первом этаже дома на Клары Цеткин, 13 рухнула утром 11 сентября. Официально информации о пострадавших в результате обрушения нет (об этом сообщает в том числе глава Перми Эдуард Соснин), но корреспондент perm.aif.ru, находящийся на месте событий, выяснил, что одну из жильцов дома после ЧП госпитализировали.