Прокуратура начала проверку обрушения стены общежития в Перми

Прокуратура проводит проверку по факту падения перегородки в жилом доме по адресу Клары Цеткин, 13 в Перми.
Проверку обрушения организовала прокуратура Свердловского района Перми. Исполняющий обязанности прокурора района Эдуард Кокоев выехал на место происшествия.
В ведомстве намерены проверить соблюдение прав граждан на комфортное и безопасное проживание, а также оценить действия ответственных за содержание дома. Прокуратура также взяла на контроль ход доследственной проверки, которую проводят правоохранительные органы.
Стена на первом этаже дома на Клары Цеткин, 13 рухнула утром 11 сентября. Официально информации о пострадавших в результате обрушения нет (об этом сообщает в том числе глава Перми Эдуард Соснин), но корреспондент perm.aif.ru, находящийся на месте событий, выяснил, что одну из жильцов дома после ЧП госпитализировали.