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В Свердловской области количество пострадавших в ДТП между автобусом и бензовозом выросло до 10 человек

СВЕРДЛОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 11 сентября, УралПолит.Ru. Количество пострадавших в ДТП между автобусом и бензовозом, которое произошло на 93 километре трассы «Екатеринбург — Тюмень», выросло до 10 человек. Об этом сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД России по региону Валерий Горелых.

Из 10 пострадавших двое являются водителями, остальные — пассажиры автобуса. Дальнейшее лечение назначено троим гражданам, 2 из которых — подростки. У них были диагностированы травмы лица и ушибы.

«Водитель бензовоза, житель поселка Монетный Березовского городского округа, имеет стаж вождения 33 года, за нарушения ПДД привлекался 13 раз. При опросе он пояснил автоинспекторам, что его якобы ослепило солнце, в связи с чем не увидел, какой сигнал светофора горел», — рассказал Валерий Горелых.

В результате сотрудниками Госавтоинспекции на водителя было составлено 3 административных протокола за нарушение ПДД: за проезд на запрещающий сигнал светофора, за отсутствие карты в тахографе и отсутствие в нем термоленты, а также за передвижение на разной резине на одной оси. Мужчина должен будет оплатить крупные штрафы и привести транспорт в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения.