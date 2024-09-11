В Свердловской области количество пострадавших в ДТП между автобусом и бензовозом выросло до 10 человек

Из 10 пострадавших двое являются водителями, остальные — пассажиры автобуса. Дальнейшее лечение назначено троим гражданам, 2 из которых — подростки. У них были диагностированы травмы лица и ушибы.
«Водитель бензовоза, житель поселка Монетный Березовского городского округа, имеет стаж вождения 33 года, за нарушения ПДД привлекался 13 раз. При опросе он пояснил автоинспекторам, что его якобы ослепило солнце, в связи с чем не увидел, какой сигнал светофора горел», — рассказал Валерий Горелых.
В результате сотрудниками Госавтоинспекции на водителя было составлено 3 административных протокола за нарушение ПДД: за проезд на запрещающий сигнал светофора, за отсутствие карты в тахографе и отсутствие в нем термоленты, а также за передвижение на разной резине на одной оси. Мужчина должен будет оплатить крупные штрафы и привести транспорт в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения.