В Свердловской области количество пострадавших в ДТП между автобусом и бензовозом выросло до 10 человек

В результате сотрудниками Госавтоинспекции на водителя было составлено 3 административных протокола за нарушение ПДД: за проезд на запрещающий сигнал светофора, за отсутствие карты в тахографе и отсутствие в нем термоленты, а также за передвижение на разной резине на одной оси. Мужчина должен будет оплатить крупные штрафы и привести транспорт в соответствие с требованиями безопасности дорожного движения.