Ричмонд
+15°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Воронежской области внедорожник столкнулся с фурой, один водитель попал в больницу

Один человек пострадал в ДТП с участием легковушки и грузовика в Воронежской области.

Источник: ГУ МВД по области

10 сентября в 13.30 часов в Каширском районе, на федеральной трассе М-4 «Дон» столкнулись грузовик и «Ниссан Х-Трайл». По предварительным данным полиции, легковым автомобилем управлял 66-летний житель Санкт-Петербурга. Выполняя перестроение, мужчина не предоставил преимущество автомобилю «Даф XF105.460» в составе с полуприцепом «Велтон» под управлением 36-летнего жителя Новоусманского района и допустил аварию.

В результате столкновения водитель легкового автомобиля получил различные травмы. Его отвезли в больницу. Причины и обстоятельства происшествия выясняют в ГИБДД.

За минувшее сутки, по данным Госавтоинспекции, на дорогах Воронежской области произошло 123 аварии, в том числе 100 — в Воронеже. В 6 ДТП пострадали шесть человек.