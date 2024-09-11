В Воронежской области внедорожник столкнулся с фурой, один водитель попал в больницу

10 сентября в 13.30 часов в Каширском районе, на федеральной трассе М-4 «Дон» столкнулись грузовик и «Ниссан Х-Трайл». По предварительным данным полиции, легковым автомобилем управлял 66-летний житель Санкт-Петербурга. Выполняя перестроение, мужчина не предоставил преимущество автомобилю «Даф XF105.460» в составе с полуприцепом «Велтон» под управлением 36-летнего жителя Новоусманского района и допустил аварию.
В результате столкновения водитель легкового автомобиля получил различные травмы. Его отвезли в больницу. Причины и обстоятельства происшествия выясняют в ГИБДД.
За минувшее сутки, по данным Госавтоинспекции, на дорогах Воронежской области произошло 123 аварии, в том числе 100 — в Воронеже. В 6 ДТП пострадали шесть человек.