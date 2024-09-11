Ричмонд
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Шрамы украшают мужчин»: После драки у ростовчанина наладилась личная жизнь, и он попросил суд простить обидчика

Житель Ростовской области оправдал своего обидчика в суде, который ранил его ножом.

Источник: Комсомольская правда

В Волгодонском районе Ростовской области криминальная история закончилась удивительным хэппи-эндом. Обвиняемый получил всеобщее прощение.

«БЫЛ ТАКИМ ВЫСОКОМЕРНЫМ…».

Как следует из информации, опубликованной на сайте районного суда, Сергей и Михаил (имена изменены — прим. ред.) как-то были в гостях. Шумная компания, застолье, алкоголь рекой…

Казалось бы, в такой обстановке нет места для склок. Но не тут-то было. Сергею, который воспитывал двоих детей, а еще ухаживал за больным пожилым отцом, вдруг показалось, что Михаил слишком уж надменно и вызывающе себя ведет.

— Он был таким высокомерным, словно наша компания ему не ровня, — расскажет позже следователям Сергей.

Чтоб поставить точки над «i», мужчина предложил знакомому выйти на улицу и поговорить по-мужски. Но до двора они так и не дошли.

— Мишка применил «задний захват», удушающий прием, — продолжал Сергей. — А я схватил нож: он как раз случайно оказался под рукой.

ПООБЕЩАЛ 120 ТЫСЯЧ.

Сергей нанес несколько ударов по лицу и шее.

— Увидев кровь, я испугался и бросил нож. Когда Миша вышел из квартиры, пошел за ним. Вскоре его увезли в больницу, а я остался у подъезда ждать полицию, — вспоминает мужчина.

В отношении Сергея возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Пока шло следствие, Михаил пришел в себя. Раны на лице заросли, а от порезов остались только шрамы. Сергей же попросил у оппонента прощение, и обещал заплатить 120 тысяч рублей. Деньги планировал отдавать частями, по 10 тысяч в месяц.

Когда же в зале суда дали слово потерпевшему, Михаил вдруг просил не наказывать обидчика. Он признался, что поначалу очень переживал из-за внешности. Ведь ему казалось, что лицо стало безобразным.

«С ЛИЧНОЙ ЖИЗНЬЮ ВСЕ В ПОРЯДКЕ».

Но когда все зажило и остались только шрамы, заметил — женщины на него стали заглядываться чаще.

— Шрамы ведь украшают мужчину. Слабому полу нравится, — с довольной улыбкой пояснил Михаил. — Так что с личной жизнью все в порядке.

В общем, отметины на скуле, шее и в районе уха Михаил теперь считает своей изюминкой.

В результате судья решил, что уголовное дело изначально было возбуждено по слишком суровой статье. И постановил переквалифицировать его на более мягкую — «Причинение легкого вреда здоровью», а потом и вовсе освободил подсудимого от уголовной ответственности обвиняемого.

Так что после заседания Сергей отправился не в колонию, а домой к детям и отцу.