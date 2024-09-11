«Шрамы украшают мужчин»: После драки у ростовчанина наладилась личная жизнь, и он попросил суд простить обидчика

В Волгодонском районе Ростовской области криминальная история закончилась удивительным хэппи-эндом. Обвиняемый получил всеобщее прощение.
«БЫЛ ТАКИМ ВЫСОКОМЕРНЫМ…».
Как следует из информации, опубликованной на сайте районного суда, Сергей и Михаил (имена изменены — прим. ред.) как-то были в гостях. Шумная компания, застолье, алкоголь рекой…
Казалось бы, в такой обстановке нет места для склок. Но не тут-то было. Сергею, который воспитывал двоих детей, а еще ухаживал за больным пожилым отцом, вдруг показалось, что Михаил слишком уж надменно и вызывающе себя ведет.
— Он был таким высокомерным, словно наша компания ему не ровня, — расскажет позже следователям Сергей.
Чтоб поставить точки над «i», мужчина предложил знакомому выйти на улицу и поговорить по-мужски. Но до двора они так и не дошли.
— Мишка применил «задний захват», удушающий прием, — продолжал Сергей. — А я схватил нож: он как раз случайно оказался под рукой.
ПООБЕЩАЛ 120 ТЫСЯЧ.
Сергей нанес несколько ударов по лицу и шее.
— Увидев кровь, я испугался и бросил нож. Когда Миша вышел из квартиры, пошел за ним. Вскоре его увезли в больницу, а я остался у подъезда ждать полицию, — вспоминает мужчина.
В отношении Сергея возбудили уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». Пока шло следствие, Михаил пришел в себя. Раны на лице заросли, а от порезов остались только шрамы. Сергей же попросил у оппонента прощение, и обещал заплатить 120 тысяч рублей. Деньги планировал отдавать частями, по 10 тысяч в месяц.
Когда же в зале суда дали слово потерпевшему, Михаил вдруг просил не наказывать обидчика. Он признался, что поначалу очень переживал из-за внешности. Ведь ему казалось, что лицо стало безобразным.
«С ЛИЧНОЙ ЖИЗНЬЮ ВСЕ В ПОРЯДКЕ».
Но когда все зажило и остались только шрамы, заметил — женщины на него стали заглядываться чаще.
— Шрамы ведь украшают мужчину. Слабому полу нравится, — с довольной улыбкой пояснил Михаил. — Так что с личной жизнью все в порядке.
В общем, отметины на скуле, шее и в районе уха Михаил теперь считает своей изюминкой.
В результате судья решил, что уголовное дело изначально было возбуждено по слишком суровой статье. И постановил переквалифицировать его на более мягкую — «Причинение легкого вреда здоровью», а потом и вовсе освободил подсудимого от уголовной ответственности обвиняемого.
Так что после заседания Сергей отправился не в колонию, а домой к детям и отцу.