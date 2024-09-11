Осужденный за оправдание терроризма раскаялся в преступлении

Уроженец Приморского края Ярослав, осужденный за публичное оправдание и призывы к террористической деятельности, раскаялся в своем преступлении. Молодой человек, отбывающий наказание в одном из исправительных учреждений в Хабаровском крае, рассказал о мотивах и последствиях своего поступка.
Ярослав родился во Владивостоке, рос в неполной семье. С ранних лет увлекался творчеством и музыкой, проводил разного рода фестивали и мероприятия экологического и благотворительного характера.
«После службы в армии работал в разных местах, работал в сфере продаж, в сфере журналистики и попутно вел новостное сообщество. С середины ноября 2022 года в новостной ленте нашел новость о совершенном террористическом акте и опубликовал ее, не подумав о последствиях», — рассказал Ярослав.
Это был террористический акт, совершенный в здании ФСБ в г. Архангельске. Публикация о теракте содержала заявление о признании идеологии и практики насилия в отношении общества и государства правильными, нуждающимися в поддержке и подражании.
«4 января 2023 года ко мне пришли сотрудники правоохранительных органов и доставили в следственный отдел. В ходе следствия я осознал, какой вред был нанесен родственникам, пострадавшим в результате этого террористического акта», — сказал Ярослав.
В январе 2023 года следственным отделом УФСБ России по Приморскому краю возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ.
27 июня 2023 года Ярослав признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ. 1-ым Восточным окружным военным судом ему назначено наказание в виде лишения свободы на срок два года в исправительной колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с публичным размещением обращений иных материалов в информационно-телекоммуникационных сетях общего пользования, включая сеть «Интернет», на срок два года.
«За время содержания под арестом и своего срока вину осознал и полностью раскаиваюсь в содеянном. Понимаю, что прежде чем что-то сделать, особенно в сети “Интернет”, нужно подумать о последствиях своего поступка — поста, публикации, комментария. Важно понимать, что задумали и к чему это может привести. Хотел бы процитировать слова Виктора Цоя: “Следи за собой, будь осторожен!”. Мне жаль потраченного времени, энергии и нервов. Я мог бы провести это время с умом и использовать его во благо, например, заняться благотворительностью, либо помочь людям и животным. Не повторяйте моих ошибок», — добавил Ярослав.
Информация предоставлена Управлением ФСБ России по Хабаровскому краю.