Осужденный за оправдание терроризма раскаялся в преступлении

«За время содержания под арестом и своего срока вину осознал и полностью раскаиваюсь в содеянном. Понимаю, что прежде чем что-то сделать, особенно в сети “Интернет”, нужно подумать о последствиях своего поступка — поста, публикации, комментария. Важно понимать, что задумали и к чему это может привести. Хотел бы процитировать слова Виктора Цоя: “Следи за собой, будь осторожен!”. Мне жаль потраченного времени, энергии и нервов. Я мог бы провести это время с умом и использовать его во благо, например, заняться благотворительностью, либо помочь людям и животным. Не повторяйте моих ошибок», — добавил Ярослав.