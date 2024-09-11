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Больше ста омичей получили выплаты на восстановление домов после паводка

Собственникам выплачивают по 7 000 рублей за квадратный метр.

Источник: Om1 Омск

Жители пострадавшего от весеннего паводка Усть-Ишимского района продолжают получать выплаты на капитальный ремонт своих домов. Компенсация выплачивается из расчёта 7 000 рублей за один квадратный метр жилья. Выплаты предусмотрены как на утраченное, так и на повреждённое единственное жильё.

«Эту меру поддержки уже получили 108 человек из 75 домов. Приём заявлений продолжается. Кроме того, жители получают единовременную выплату и компенсации за частичную и полную утрату имущества», — напомнил губернатор Виталий Хоценко.

Также жители региона, чьи дома, оказались полностью разрушены стихией, получают сертификаты на жильё. Такие сертификаты уже получили пять жителей села Слободчики. Общая сумма составила 20 млн рублей.