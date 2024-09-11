Больше ста омичей получили выплаты на восстановление домов после паводка

Жители пострадавшего от весеннего паводка Усть-Ишимского района продолжают получать выплаты на капитальный ремонт своих домов. Компенсация выплачивается из расчёта 7 000 рублей за один квадратный метр жилья. Выплаты предусмотрены как на утраченное, так и на повреждённое единственное жильё.