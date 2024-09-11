Водитель фуры погиб в ДТП с барьером на трассе Р-228 под Волгоградом

Водитель грузовика погиб в ДТП на трассе в Дубовском районе. Смертельная авария случилась накануне, 10 сентября, на 597 километре автодороги Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» в 20.20 часов, сообщили в ГУ МВД по региону.
— По предварительной информации, водитель автомобиля «Вольво» не справился с управлением, — рассказали в полиции.
Вильнувшая на дороге груженая фура врезалась на металлический барьер ограждения. От полученных травм водитель грузовика скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи.
Ранним утром 11 сентября в Волгограде двухэтажный автобус промчался на красный, протаранил Hyundai и врезался в столб. Пострадал водитель легковушки. Момент ДТП попал на видео.