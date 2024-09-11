Водитель фуры погиб в ДТП с барьером на трассе Р-228 под Волгоградом

Водитель грузовика погиб в ДТП на трассе в Дубовском районе. Смертельная авария случилась накануне, 10 сентября, на 597 километре автодороги Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» в 20.20 часов, сообщили в ГУ МВД по региону.