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Водитель фуры погиб в ДТП с барьером на трассе Р-228 под Волгоградом

Смертельное ДТП случилось в Дубовском районе.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Водитель грузовика погиб в ДТП на трассе в Дубовском районе. Смертельная авария случилась накануне, 10 сентября, на 597 километре автодороги Р-228 «Сызрань — Саратов — Волгоград» в 20.20 часов, сообщили в ГУ МВД по региону.

— По предварительной информации, водитель автомобиля «Вольво» не справился с управлением, — рассказали в полиции.

Вильнувшая на дороге груженая фура врезалась на металлический барьер ограждения. От полученных травм водитель грузовика скончался на месте ДТП до приезда бригады скорой помощи.

Ранним утром 11 сентября в Волгограде двухэтажный автобус промчался на красный, протаранил Hyundai и врезался в столб. Пострадал водитель легковушки. Момент ДТП попал на видео.