43 кг наркотиков изъяли в подпольной лаборатории в Ростовской области

Жителя Таганрога поймали на причастности к производству и сбыту запрещенных веществ в особо крупных размерах. Об этом 11 сентября информирует пресс-служба УФСБ России по Ростовской области.
По данным силовиков, задержанный мужчина работал в подпольном интернет-магазине, а также был лаборантом. Во время обыска в одном из частных домов Чертковского района оперативники изъяли больше 43 кг наркотиков, а также оборудование для их изготовления.
— В отношении подозреваемого завели уголовное дело по части 5 статьи 228.1 УК РФ («Незаконное производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов»), — сообщают в УФСБ.
Задержанному грозит срок от 15 до 20 лет, также его могут оштрафовать на сумму до 1 млн рублей. Максимальное наказание — пожизненное лишение свободы.