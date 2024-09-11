Ребенок пострадал во время поездки в воронежском автобусе

По предварительным данным, 44-летний водитель автобуса 52 маршрута, ехавший по Ленинскому проспекту со стороны улицы Остужева, слишком резко затормозил. Из-за этого, коляска с ребенком, находившаяся в салоне автобуса, перевернулась, сидевший в ней мальчик получил травмы, его доставили в больницу. Сейчас полицейские проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.