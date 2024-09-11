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Ребенок пострадал во время поездки в воронежском автобусе

В Воронеже полицейские разбираются в обстоятельствах происшествия, в результате которого пострадал 4-летний мальчик. Инцидент произошел 10 сентября около 12 часов 40 минут.

По предварительным данным, 44-летний водитель автобуса 52 маршрута, ехавший по Ленинскому проспекту со стороны улицы Остужева, слишком резко затормозил. Из-за этого, коляска с ребенком, находившаяся в салоне автобуса, перевернулась, сидевший в ней мальчик получил травмы, его доставили в больницу. Сейчас полицейские проводят проверку, чтобы выяснить все обстоятельства произошедшего.