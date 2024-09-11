Замглавы Перми Туров объявил о режиме ЧС из-за обрушения стены общежития

По словам Алексея Турова, находиться в доме сейчас небезопасно, но жильцы могут пройти внутрь в сопровождении спасателей, чтобы забрать вещи первой необходимости, документы и лекарства, а затем проследовать на Клары Цеткин, 21А — там помогут с временным размещением.