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Замглавы Перми Туров объявил о режиме ЧС из-за обрушения стены общежития

Находиться в здании пока опасно, жильцов пускают внутрь только за самым необходимым.

Источник: Аргументы и факты

Заместитель главы Перми Алексей Туров сообщил о введении режима чрезвычайной ситуации из-за обрушения стены в жилом доме на Клары Цеткин, 13.

Алексей Туров, возглавляющий в администрации Перми блок «Общественная безопасность города», рассказал собравшимся на месте ЧП журналистам о проведении внепланового выездного заседания комиссии по чрезвычайным ситуациями и обеспечению безопасности.

— Принято решение о введении режима чрезвычайной ситуации в связи с необходимостью ликвидации ЧС в многоквартирном доме по адресу улица Клары Цеткин, 13, — сообщил замглавы Перми.

По словам Алексея Турова, находиться в доме сейчас небезопасно, но жильцы могут пройти внутрь в сопровождении спасателей, чтобы забрать вещи первой необходимости, документы и лекарства, а затем проследовать на Клары Цеткин, 21А — там помогут с временным размещением.

Когда закончатся аварийно-спасательные работы, здание обследуют, чтобы определить, какие именно работы по укреплению дома нужно провести.

— После этого, соответственно, будет принято решение о возвращении или невозвращении в определенные помещения граждан, — заключил Алексей Туров.

Стена на первом этаже общежития рухнула утром 11 сентября. Проверку ЧП уже начали прокуратура и следственный комитет.

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