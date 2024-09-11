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«Потерял сознание по дороге»: омские полицейские помогли потерявшему сознание пенсионеру вовремя добраться до больницы

Полицейские спасли пожилого омича, потерявшего сознание на загруженной дороге.

Источник: Комсомольская правда

Старшие лейтенанты полиции Дмитрий Швец и Артур Мухаметшин помогли вовремя доставить в БСМП № 1 пенсионера, который потерял сознание на трассе Омск-Русская Поляна. Дети пожилого мужчины везли его в больницу.

К полицейским с просьбой о помощи обратились дети пенсионера. Взволнованно они пояснили, что везли своего отца из Таврического района в городскую больницу. У пожилого омича резко ухудшилось самочувствие.

Пенсионер потерял сознание по пути в больницу. Дорога была загруженной, а ехать по ней оставалось еще долго. Тогда полицейские приняли решение помочь мужчине добраться до больницы.

Швец и Мухаметшин включили специальные светозвуковые сигналы и сопроводили внедорожник до БСМП № 1. Пенсионера госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.

Сейчас мужчина находится в больнице, его наблюдают врачи. Родственники пожилого омича выразили благодарность за оказанную помощь неравнодушным автоинспекторам.