«Потерял сознание по дороге»: омские полицейские помогли потерявшему сознание пенсионеру вовремя добраться до больницы

Старшие лейтенанты полиции Дмитрий Швец и Артур Мухаметшин помогли вовремя доставить в БСМП № 1 пенсионера, который потерял сознание на трассе Омск-Русская Поляна. Дети пожилого мужчины везли его в больницу.
К полицейским с просьбой о помощи обратились дети пенсионера. Взволнованно они пояснили, что везли своего отца из Таврического района в городскую больницу. У пожилого омича резко ухудшилось самочувствие.
Пенсионер потерял сознание по пути в больницу. Дорога была загруженной, а ехать по ней оставалось еще долго. Тогда полицейские приняли решение помочь мужчине добраться до больницы.
Швец и Мухаметшин включили специальные светозвуковые сигналы и сопроводили внедорожник до БСМП № 1. Пенсионера госпитализировали и оказали необходимую медицинскую помощь.
Сейчас мужчина находится в больнице, его наблюдают врачи. Родственники пожилого омича выразили благодарность за оказанную помощь неравнодушным автоинспекторам.