Под Волгоградом подростки сожгли «ВАЗ»

Двое школьников из Среднеахтубинского района стали фигурантами уголовного дела. 14-летние товарищи сожгли чужую машину. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. Инцидент случился в рабочем поселке Средняя Ахтуба 8 сентября. По словам 32-летнего владельца «ВАЗ-2114», он припарковал свою машину возле частного дома. Подростки ради забавы решили устроить пожар.