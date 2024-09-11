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Под Волгоградом подростки сожгли «ВАЗ»

В Волгоградской области двое школьников подожгли машину.

Источник: ГУ МВД по Волгоградской области

Двое школьников из Среднеахтубинского района стали фигурантами уголовного дела. 14-летние товарищи сожгли чужую машину. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области. Инцидент случился в рабочем поселке Средняя Ахтуба 8 сентября. По словам 32-летнего владельца «ВАЗ-2114», он припарковал свою машину возле частного дома. Подростки ради забавы решили устроить пожар.

— Установлено, что в тот день из хулиганских побуждений 14-летние подростки с использованием жидкости для розжига подожгли припаркованный возле жилого дома автомобиль, — уточнили в полиции региона.

По данному факту стражи порядка завели уголовное дело по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества». Подростки находятся под подпиской о невыезде. Им грозит серьезное наказание.