В Екатеринбурге вспыхнула многоэтажка: пожарные эвакуируют людей

В Главном управлении МЧС России по Свердловской области сообщили, что сформированы звенья газодымозащитной службы для эвакуации людей. Из дома уже вывели 50 человек, среди них — 15 детей. Девятерым жильцам при эвакуации понадобились спасательные устройства.