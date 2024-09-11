В Екатеринбурге вспыхнула многоэтажка: пожарные эвакуируют людей

Загорелась квартира на 13-м этаже, огонь перекинулся на балкон.
В Главном управлении МЧС России по Свердловской области сообщили, что сформированы звенья газодымозащитной службы для эвакуации людей. Из дома уже вывели 50 человек, среди них — 15 детей. Девятерым жильцам при эвакуации понадобились спасательные устройства.
В ведомстве отметили, что информации о пострадавших не поступало. Сейчас на месте работают 15 спасателей при поддержке 6 единиц техники.
Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге вечером 7 сентября загорелся частный жилой дом по улице Осоковая. На место выехали 14 сотрудников МЧС при поддержке 4 единиц техники.
На площади 50 квадратных метров были повреждены наружная отделка и кровля жилого дома.