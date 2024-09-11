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В Екатеринбурге вспыхнула многоэтажка: пожарные эвакуируют людей

В Екатеринбурге днем 11 сентября в 16-этажном доме № 126 по улице Бебеля вспыхнул пожар.

Загорелась квартира на 13-м этаже, огонь перекинулся на балкон.

В Главном управлении МЧС России по Свердловской области сообщили, что сформированы звенья газодымозащитной службы для эвакуации людей. Из дома уже вывели 50 человек, среди них — 15 детей. Девятерым жильцам при эвакуации понадобились спасательные устройства.

В ведомстве отметили, что информации о пострадавших не поступало. Сейчас на месте работают 15 спасателей при поддержке 6 единиц техники.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге вечером 7 сентября загорелся частный жилой дом по улице Осоковая. На место выехали 14 сотрудников МЧС при поддержке 4 единиц техники.

На площади 50 квадратных метров были повреждены наружная отделка и кровля жилого дома.

пожары