Семимесячный ребенок пострадал в ДТП в Хабаровском крае

Сегодня, 11 сентября, в Комсомольске произошла авария, пострадали трое человек. Около 16:05 в районе дома № 22 улицы Гастелло 40-летняя женщина за рулем «Ниссан-Тино» потеряла управление и выехала с дороги. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".