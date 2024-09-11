Семимесячный ребенок пострадал в ДТП в Хабаровском крае

Сегодня, 11 сентября, в Комсомольске произошла авария, пострадали трое человек. Около 16:05 в районе дома № 22 улицы Гастелло 40-летняя женщина за рулем «Ниссан-Тино» потеряла управление и выехала с дороги. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
Женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения и не имея прав на управление транспортным средством, выехала с грунтовой дороги и врезалась в вагончик.
«Сама водитель не пострадала. Однако ее 41-летняя пассажирка и семимесячный ребенок получили травмы различной степени тяжести», — рассказали в Госавтоинспекции УМВД России по Комсомольску.
В момент аварии водитель была пристегнута ремнем безопасности, в то время как пассажирка пренебрегла этим правилом и получила травмы. Ребенок находился в незакрепленной должным образом автолюльке.