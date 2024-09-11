Пенсионерка из Казани отдала мошенникам 7 млн рублей, вырученных от продажи квартиры

Пресс-служба Управления МВД России по Казани напоминает: чтобы не стать жертвой преступления, нужно перепроверять всю информацию, поступающую от незнакомых лиц. Нельзя сообщать неизвестным данные о своих банковских картах и счетах, перечислять деньги на неизвестные счета.