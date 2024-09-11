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Пенсионерка из Казани отдала мошенникам 7 млн рублей, вырученных от продажи квартиры

Злоумышленники связались с потерпевшей под предлогом продления договора сотовой связи.

Источник: Город Казань.KZN.RU

70-летняя жительница Казани связалась с мошенниками и потеряла около 7 млн рублей.

Так, пенсионерке позвонили под предлогом продления договора сотовой связи. В дальнейшем с женщиной связывались различные специалисты, которые убедили ее перевести на сторонние счета накопленные 170 тысяч рублей.

Затем злоумышленники уговорили потерпевшую продать недвижимость. В результате пенсионерка осталась без квартиры, а вырученные от сделки деньги отдала курьеру.

В отделе полиции «Горки» возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».

Пресс-служба Управления МВД России по Казани напоминает: чтобы не стать жертвой преступления, нужно перепроверять всю информацию, поступающую от незнакомых лиц. Нельзя сообщать неизвестным данные о своих банковских картах и счетах, перечислять деньги на неизвестные счета.