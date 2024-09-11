Пенсионерка из Казани отдала мошенникам 7 млн рублей, вырученных от продажи квартиры

70-летняя жительница Казани связалась с мошенниками и потеряла около 7 млн рублей.
Так, пенсионерке позвонили под предлогом продления договора сотовой связи. В дальнейшем с женщиной связывались различные специалисты, которые убедили ее перевести на сторонние счета накопленные 170 тысяч рублей.
Затем злоумышленники уговорили потерпевшую продать недвижимость. В результате пенсионерка осталась без квартиры, а вырученные от сделки деньги отдала курьеру.
В отделе полиции «Горки» возбуждено и расследуется уголовное дело по ч.4 ст. 159 УК РФ «Мошенничество».
Пресс-служба Управления МВД России по Казани напоминает: чтобы не стать жертвой преступления, нужно перепроверять всю информацию, поступающую от незнакомых лиц. Нельзя сообщать неизвестным данные о своих банковских картах и счетах, перечислять деньги на неизвестные счета.