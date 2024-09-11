В Красноярске задержана директор Дома детства и юношества № 2

На директора МБОУ ДО «Дом детства и юношества № 2» завели уголовное дело.
По информации прокуратуры Красноярского края, с сентября 2023 года по март 2024 года она подделывала протоколы голосования комиссии по премированию. Она увеличивала суммы стимулирующих выплат для трёх сотрудников. Часть вознаграждения он заставляла отдавать ей.
Всего так женщина получила и потратила более 300 тыс. руб.
Сейчас её задержали и завели уголовное дело «Мошенничество, совершённое в крупном размере с использованием служебного положения».