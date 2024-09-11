В Красноярске задержана директор Дома детства и юношества № 2

По информации прокуратуры Красноярского края, с сентября 2023 года по март 2024 года она подделывала протоколы голосования комиссии по премированию. Она увеличивала суммы стимулирующих выплат для трёх сотрудников. Часть вознаграждения он заставляла отдавать ей.