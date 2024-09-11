Обвинение запросило 20 лет экс-следователю Тамбиеву за рекордную взятку

Как передает корреспондент «Ъ», выступая в ходе прений сторон в Балашихинском городском суде Подмосковья, гособвинитель Надежда Тихонова заявила, что считает полностью доказанной вину подсудимого в получении десяти взяток в особо крупном размере (ч. 6 ст. 290 УК), приготовлении к получению еще четырех (ч. 1 ст. 30 ч. 6 ст. 290 УК) на общую сумму $1,3 млн, а также в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК). Срок она запросила по совокупности совершенных преступлений.
Вторую подсудимую, подчиненную Тамбиева, экс-следователя Кристину Ляховенко гособвинитель предложила осудить на 13 лет общего режима. Тамбиева также предложено лишить звания майора юстиции, а его подчиненную — старшего лейтенанта.
Ляховенко вменяется один эпизод взятки превышения должностных полномочий (ч. 1 ст. 286 УК) и фальсификация доказательств по уголовному делу (ч. 3 ст. 303 УК РФ).
По версии следствия, взятки господин Тамбиев получал в 2020—2022 годах, когда занимал должность вначале руководителя Мещанского следственного отдела СКР, а затем начальника следственного отдела комитета по Тверскому району столицы. Их платили участники хакерской группировки Infraud Organization, уроженцы Казахстана Марк и Константин Бергманы, а также гражданин Эстонии Кирилл Самокутяев. Деньги передавались силовику за принятие силовиком различных процессуальных решений, в том числе по их уголовному делу. Например, за то, чтобы фигурантов отправили под домашний арест, а не заключали в СИЗО, а также за то, чтобы следствие не арестовывало их криптокошельки, где у обвиняемых хранились электронные деньги на сумму 5212,9 биткойна, или 14 млрд руб.
В 2023 году все фигуранты получили условные сроки за создание маркетплейса, на котором кто угодно мог приобрести украденные данные банковских карт и иностранных номеров социального страхования (SSN).