Обвинение запросило 20 лет экс-следователю Тамбиеву за рекордную взятку

По версии следствия, взятки господин Тамбиев получал в 2020—2022 годах, когда занимал должность вначале руководителя Мещанского следственного отдела СКР, а затем начальника следственного отдела комитета по Тверскому району столицы. Их платили участники хакерской группировки Infraud Organization, уроженцы Казахстана Марк и Константин Бергманы, а также гражданин Эстонии Кирилл Самокутяев. Деньги передавались силовику за принятие силовиком различных процессуальных решений, в том числе по их уголовному делу. Например, за то, чтобы фигурантов отправили под домашний арест, а не заключали в СИЗО, а также за то, чтобы следствие не арестовывало их криптокошельки, где у обвиняемых хранились электронные деньги на сумму 5212,9 биткойна, или 14 млрд руб.