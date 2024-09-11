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В Нижегородской области девушку обвинили в ранении ножом однокурсницы

В Нижегородской области девушку обвинили в попытке зарезать однокурсницу в лесу.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 сен — РИА Новости. Несовершеннолетняя жительница города Кулебаки несколько раз ударила ножом свою ровесницу, раненая девушка в больнице, нападавшая — под домашним арестом, сообщает следственное управление СК РФ по Нижегородской области.

По версии следствия, 7 сентября обвиняемая в лесном массиве нанесла своей однокурснице несколько ударов ножом в область живота на почве длительных неприязненных отношений. С ножевыми ранениями пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где ей своевременно оказана квалифицированная помощь.

Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ (покушение на убийство). Обвиняемая задержана, судом в отношении неё избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

СК