В Нижегородской области девушку обвинили в ранении ножом однокурсницы

По версии следствия, 7 сентября обвиняемая в лесном массиве нанесла своей однокурснице несколько ударов ножом в область живота на почве длительных неприязненных отношений. С ножевыми ранениями пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение, где ей своевременно оказана квалифицированная помощь.