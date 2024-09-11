Олбани
+16°
ясно
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Силовики провели рейд на складе OZON в Ростовской области: подробности

АКСАЙ, 11 сентября, ФедералПресс. На складах Ozon в Аксае силовики провели массовые проверки. Часть мигрантов отравили в военкомат.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«Военкомат вручил 39 повесток натурализованным гражданам России. Один вид на жительство был аннулирован. Также выявлено семь нарушений со стороны работодателей», — сообщает миграционная служба.

В операции участвовали сотрудники миграционной службы, ФСБ, военные следователи, представители военкоматов и Росгвардии. Всего в ходе проверок выявлено 15 нарушений миграционного законодательства.

Один из мигрантов предоставил фальшивые документы для регистрации, в его отношении возбуждено уголовное дело. Десяти иностранцам запретили въезд в Россию на пять лет.