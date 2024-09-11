Силовики провели рейд на складе OZON в Ростовской области: подробности

«Военкомат вручил 39 повесток натурализованным гражданам России. Один вид на жительство был аннулирован. Также выявлено семь нарушений со стороны работодателей», — сообщает миграционная служба.
В операции участвовали сотрудники миграционной службы, ФСБ, военные следователи, представители военкоматов и Росгвардии. Всего в ходе проверок выявлено 15 нарушений миграционного законодательства.
Один из мигрантов предоставил фальшивые документы для регистрации, в его отношении возбуждено уголовное дело. Десяти иностранцам запретили въезд в Россию на пять лет.