Мэр Перми об обрушении жилого дома: «Надо разбираться, почему нельзя было предупредить эту ситуацию»

Утром в среду, 11 сентября, в пятиэтажном общежитии на улице Клары Цеткин, 13 обрушились перекрытия в подвале и на первом этаже. В краевом управлении МЧС сообщили, что площадь повреждения составила 36 метров квадратных. Из здания эвакуировали 22 человека. По предварительной информации, пострадавших нет.
На место ЧП приехали мэр Перми Эдуард Соснин. Какие работы ведутся на месте обрушения дома и какая помощь оказывается жильцам, рассказал замглавы администрации Перми Алексей Туров.
По его словам, на данный момент специалисты три раза провели поквартирный обход. Сейчас продолжают отслеживать, чтобы в здании никто не остался. Если кого-то обнаруживают, то эвакуируют напрямую либо с помощью спасательной лестницы.
По адресу: ул. Клары Цеткин, 21а, развернут пункт приема по вопросам размещения эвакуированного населения. Там работают представители администрации Свердловского района Перми и городского управления жилищных отношений. Также для собственников дома открыли горячую линию. Обращения принимают по телефону: 244−40−13.
— Сейчас на месте обрушения дома проводится заседание КЧС, эксперт-строитель дает заключение. Исходя из мнения членов комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Перми принимаем решения. Будет принято решение о введении в отношении дома режима чрезвычайной ситуации. Готовим технику и личный состав для разбора завалов. Когда будет документация по технической готовности здания и по порядку проведения аварийно-спасательных работ на месте, приступим к работам, — сообщил замглавы администрации Перми Алексей Туров.
Глава Перми Эдуард Соснин отметил, что в первую очередь нужно думать о людях. Необходимо подготовить план мероприятий по расселению и предоставлению жильцам помещения маневренного фонда на период разбора завалов.
— Сейчас нужно организовать работу на таком уровне, чтобы каждый человек знал, куда обращаться — на Клары Цеткин, 21а и телефон горячей линии, — подчеркнул мэр.
По словам замглавы администрации Перми Алексей Туров, технический специалист уже провел обследование здания и готовит письменное заключение. К работе подключили и специалистов из департамента социальной политики. О причинах обрушения пока говорить рано. В дальнейшем будет проведена экспертиза текущего состояния дома, чтобы понять, можно ли дальше в нем жить.
Известно, что в последние два месяца дом находился на самоуправлении. Какая управляющая компания была в доме до этого, чиновники затруднились ответить.
— Если смотреть снаружи, то дом не в самом плохом состоянии, и не был признан аварийным. Надо разбираться, почему это произошло, кто недобросовестно следил за его состоянием и почему нельзя было предупредить эту ситуацию, — добавил глава города Эдуард Соснин.
Замглавы администрации Перми Алексей Туров уточнил, что сейчас будут анализировать, какие были обращения граждан по этому дому и отрабатывать, какими должностными лицами давались ответы по ним и принимались решения.
После обрушения дома проверку организовали региональный Следственный комитет и прокуратура.