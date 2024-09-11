Мэр Перми об обрушении жилого дома: «Надо разбираться, почему нельзя было предупредить эту ситуацию»

— Если смотреть снаружи, то дом не в самом плохом состоянии, и не был признан аварийным. Надо разбираться, почему это произошло, кто недобросовестно следил за его состоянием и почему нельзя было предупредить эту ситуацию, — добавил глава города Эдуард Соснин.