В Ейске неизвестный «заминировал» школу. Анонимный звонок в учреждение № 7 поступил утром 11 сентября.
Руководство школы вызвало экстренные службы. В это же время из зданий эвакуировали 1200 учеников и сотрудников.
На место прибыли полицейские, росгвардейцы и кинологи. Они осмотрели помещения, чтобы найти возможное взрывное устройство.
«Информация о минировании не подтвердилась. Звонок оказался ложным», — сообщил глава Ейского района Роман Бублик в своем telegram-канале.
Теперь полиция будет проводить расследование.
Уточняется, что уроки в школе продолжились в обычном режиме.