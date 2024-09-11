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В Ейске неизвестный «заминировал» школу

Звонок о минировании школы в Ейске оказался ложным.

Источник: Комсомольская правда

В Ейске неизвестный «заминировал» школу. Анонимный звонок в учреждение № 7 поступил утром 11 сентября.

Руководство школы вызвало экстренные службы. В это же время из зданий эвакуировали 1200 учеников и сотрудников.

На место прибыли полицейские, росгвардейцы и кинологи. Они осмотрели помещения, чтобы найти возможное взрывное устройство.

«Информация о минировании не подтвердилась. Звонок оказался ложным», — сообщил глава Ейского района Роман Бублик в своем telegram-канале.

Теперь полиция будет проводить расследование.

Уточняется, что уроки в школе продолжились в обычном режиме.