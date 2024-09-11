В Ростовской области столкнулись Lada Priora и скорая помощь, погиб человек

На трассе в Ростовской области столкнулись легковая машина и автомобиль скорой помощи, в этой аварии погиб один человек, еще один — получил травмы. Сообщение о случившемся поступило 11 сентября от регионального управления Госавтоинспекции.
ДТП произошло около 7:42 утра на автодороге Ростов — Семикаракорск — Волгодонск. Предварительно, 43-летний водитель Lada Priora при обгоне в разрешенном для этого месте не убедился в безопасности маневра и столкнулся со встречной «скорой» «ГАЗелью», которой управлял 64-летний мужчина.
Судя по фото, после удара легковое авто отбросило на обочину, а «ГАЗель» осталась на дороге. Машины оказались сильно повреждены.
— В результате аварии скончался водитель Lada Priora, другой водитель получил травмы. Сейчас обстоятельства и причины случившегося выясняют сотрудники полиции, — рассказали в Госавтоинспекции.
Автолюбителей просят быть предельно осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, следить за скоростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры на проезжей части.