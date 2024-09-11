В Курской области личный состав и боевая техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены ударами авиации с поддержкой артиллерии и российских войск. Были поражены четыре механизированных, одна танковая, три десантно-штурмовых бригад, а также 1-я бригада президента, охраны и две бригады территориальной обороны.