В Курской области личный состав и боевая техника Вооруженных сил Украины (ВСУ) были уничтожены ударами авиации с поддержкой артиллерии и российских войск. Были поражены четыре механизированных, одна танковая, три десантно-штурмовых бригад, а также 1-я бригада президента, охраны и две бригады территориальной обороны.
Удары в Сумской области наносились оперативно-тактической авиацией и ракетными войсками. Были поражены сосредоточения иностранных наемников и резервов бригад ВСУ.
Всего за время боевых действий на курском направлении противник потерял более 12 200 военнослужащих.
Ранее в этот день в приграничном районе Курской области экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М нанесли удар по живой силе и бронированной военной технике подразделений украинской армии. Кадры выполнения боевой работы показали в Минобороны РФ.
Накануне, 10 сентября, вертолет Ми-28НМ нанес удар по живой силе и технике ВСУ в приграничье Курской области.
Украинские боевики атаковали позиции РФ в приграничных районах Курской области 6 августа. Обстановка в регионе была признана ЧС федерального характера. Операция по уничтожению формирований ВСУ продолжается.
Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне усугубившейся ситуации в регионе.