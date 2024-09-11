Свердловчанина обвиняют в хищении 1 млрд рублей

По версии следствия, обвиняемый был председателем правления КПК «Первый», КПК «Первый Уральский» (до 28 сентября 2016 года — КПК «Кредитный клуб»), КПК «Первый Северный» (до 22 июня 2016 года — КПК «Займ-онлайн»). Заключал договора с пайщиками о передаче в кооператив личных сбережений на фиксированный срок под видом ежедневного начисления процентов.