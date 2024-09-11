Свердловчанина обвиняют в хищении 1 млрд рублей

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.
По версии следствия, обвиняемый был председателем правления КПК «Первый», КПК «Первый Уральский» (до 28 сентября 2016 года — КПК «Кредитный клуб»), КПК «Первый Северный» (до 22 июня 2016 года — КПК «Займ-онлайн»). Заключал договора с пайщиками о передаче в кооператив личных сбережений на фиксированный срок под видом ежедневного начисления процентов.
Но свои обязательства исполнил не в полном объеме. Деньгами распорядился по своему усмотрению. Был причинен ущерб 2197 пайщикам из Свердловской области, Краснодарского и Пермского краев, ХМАО-Югры. Ущерб составил более 1 млрд рублей.
Для легализации денег с июня 2016 года по февраль 2018 года обвиняемый заключил договоры займа, получив свыше 37,4 млн рублей.
Уголовное дело насчитывает 1243 тома.
После вручения обвиняемому заключения уголовное дело направят в Ревдинский городской суд.
«МК-Урал» ранее писал, что 27 августа Красногорский районный суд Каменска-Уральского признал виновной бывшего председателя правления КПК «Содействие» Погадаеву в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).
Погадаевой назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.