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Свердловчанина обвиняют в хищении 1 млрд рублей

Прокуратура Свердловской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу, возбужденному в отношении местного жителя по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 УК РФ (Совершение финансовых операций с денежными средствами, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в особо крупном размере).

Об этом сообщают в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, обвиняемый был председателем правления КПК «Первый», КПК «Первый Уральский» (до 28 сентября 2016 года — КПК «Кредитный клуб»), КПК «Первый Северный» (до 22 июня 2016 года — КПК «Займ-онлайн»). Заключал договора с пайщиками о передаче в кооператив личных сбережений на фиксированный срок под видом ежедневного начисления процентов.

Но свои обязательства исполнил не в полном объеме. Деньгами распорядился по своему усмотрению. Был причинен ущерб 2197 пайщикам из Свердловской области, Краснодарского и Пермского краев, ХМАО-Югры. Ущерб составил более 1 млрд рублей.

Для легализации денег с июня 2016 года по февраль 2018 года обвиняемый заключил договоры займа, получив свыше 37,4 млн рублей.

Уголовное дело насчитывает 1243 тома.

После вручения обвиняемому заключения уголовное дело направят в Ревдинский городской суд.

«МК-Урал» ранее писал, что 27 августа Красногорский районный суд Каменска-Уральского признал виновной бывшего председателя правления КПК «Содействие» Погадаеву в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ (Мошенничество, совершенное в особо крупном размере).

Погадаевой назначили наказание в виде 9 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима, со штрафом в размере 700 тысяч рублей, с ограничением свободы на срок 1 год 6 месяцев.